Россия и «Талибан» договорились о военно-техническом сотрудничестве
Источник: «Интерфакс»
Россия и Афганистан, который находится под властью исламистского движения «Талибан», подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве на форуме в Московской области.
Обычно в рамках таких соглашений стороны передают друг другу оружие, лицензии, военные технологии и ведут совместные разработки, пишут «Важные истории».
27 мая секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу встретился с министром обороны Афганистана Мохаммадом Якубом.
Россия в 2021 году стала первой страной, которая признала правительство «Талибана» в Афганистане. Движение пришло к власти после того, как из страны ушли войска США.