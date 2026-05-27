Россия и «Талибан» договорились о военно-техническом сотрудничестве

Россия и Афганистан, который находится под властью исламистского движения «Талибан», подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве на форуме в Московской области.

Обычно в рамках таких соглашений стороны передают друг другу оружие, лицензии, военные технологии и ведут совместные разработки, пишут «Важные истории».

27 мая секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу встретился с министром обороны Афганистана Мохаммадом Якубом.

Россия в 2021 году стала первой страной, которая признала правительство «Талибана» в Афганистане. Движение пришло к власти после того, как из страны ушли войска США.

Читайте также

Война на Ближнем Востоке затмила еще один новый конфликт — между Пакистаном и Афганистаном Он тоже разгорелся в конце февраля, и разобраться в нем тоже очень сложно. Вот наш путеводитель по этой войне

Читайте также

Война на Ближнем Востоке затмила еще один новый конфликт — между Пакистаном и Афганистаном Он тоже разгорелся в конце февраля, и разобраться в нем тоже очень сложно. Вот наш путеводитель по этой войне