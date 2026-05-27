Минцифры расширило список данных пользователей, которые операторы связи должны передавать силовикам

Министерство цифрового развития РФ разработало обновленные требования к операторам связи о том, какие данные пользователей они должны хранить и передавать силовикам через систему оперативно-разыскных мероприятий . Приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации, на него обратил внимание «Коммерсант».

В документе перечислены данные, которые должны быть доступны для поиска в СОРМ по запросам уполномоченного органа. Речь идет о сведениях, позволяющих идентифицировать людей, организации и связанные с ними объекты:

паспортные данные и адреса;

ИНН;

банковские реквизиты;

IP-адреса;

домены;

логины;

геокоординаты и организационные сведения.

По словам директора департамента расследований компании по безопасности T.Hunter Игоря Бедерова, прежние требования к операторам были «гораздо более рамочными».

«Государство закрывает технологические разрывы, возникшие за последние годы, и делает систему сбора данных не просто всеобъемлющей, но и интеллектуальной», — заявил он.

В начале апреля «Известия» писали, что Минцифры обсуждает с участниками рынка ужесточение требований к операторам связи. Ведомство, в частности, предлагает ввести три типа лицензий, стоимость получения которых может составить от одного до 50 миллионов рублей и запретить выдачу лицензий на связь индивидуальным предпринимателям. По мнению экспертов, предложенные меры приведут к сокращению количества небольших компаний связи, консолидации рынка, а также уменьшению конкуренции на рынке и к росту тарифов на домашний интернет и платное телевидение.

По информации РБК, Минцифры также обсуждает возможность снять мораторий на плановые проверки операторов связи, так как он мешает проверять, установили ли операторы СОРМ. Также Минцифры выдвигает требование, чтобы оператор сначала подключил СОРМ и не мог работать без этого даже имея лицензию.

Уже несколько месяцев блокировки интернета и телеграма портят жизнь миллионам россиян. Это про вас? Расскажите «Медузе», как за это время изменились ваши привычки

