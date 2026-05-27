Детская площадка в Херсоне попала под обстрел России. Погиб мужчина, его жена и две дочери ранены

Вооруженные силы РФ обстреляли Корабельный район Херсона из реактивных систем залпового огня, сообщает 27 мая «Суспiльне», ссылаясь на местные власти.

Под обстрел попала детская площадка, где в тот момент находились местные жители с детьми.

По информации властей, на месте погиб мужчина. Ранения получили 36-летняя местная жительница, жена погибшего, а также две их дочери трех и шести лет. Пострадавших госпитализировали. Кроме того, ранен еще один местный житель.