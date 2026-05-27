Bild: в руководстве партии Мерца обсуждают, как сместить его с поста канцлера Германии

В руководящих кругах партии Христианско-демократический союз (ХДС), к которой принадлежит действующий канцлер Германии Фридрих Мерц, обсуждаются варианты его замены, пишут таблоиды Stern и Bild.

По информации Bild, пока речь не идет о конкретном плане — в узких группах (в частности, в вотсапе) поднимался вопрос, возможен ли такой вариант в принципе и насколько он был бы реалистичен в случае необходимости.

Избрать нового канцлера бундестаг может в любой момент большинством голосов, проведение досрочных выборов для этого не требуется, поясняет Bild. Но в таком случае Мерцу пришлось бы уступить свое место — либо добровольно, либо под сильным давлением со стороны партии.

Как утверждает издание, на такой диалог канцлера должны были вызвать влиятельные главы земель от ХДС: Хендрик Вюст (Северный Рейн — Вестфалия), Борис Райн (Гессен) и Михаэль Кречмер (Саксония). Именно Вюста Stern и Bild называют главным кандидатом на замену Мерцу.

Один из источников Bild среди знакомых канцлера считает, что Мерц очень болезненно воспринимает публичную критику и может уйти в отставку сам, если ему не удастся провести реформы. Другой источник с этим не согласен и предполагает, что Мерц не откажется добровольно от должности, за которую так долго боролся.

У Мерца были проблемы еще перед назначением

