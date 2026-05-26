В России собираются за 10 лет построить 500 сухогрузов и танкеров. Деньги на новый флот соберут с судовладельцев

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) должна за 10 лет построить 500 новых сухогрузов, контейнеровозов и танкеров, которые заменят старые суда, пишет «Коммерсант».

Параметры программы замещения флота были согласованы на совещании у первого вице-премьера Дениса Мантурова 30 апреля. В рамках этой программы до 2030 года собираются списать все суда «река-море» старше 40 лет, а для новых судов установить предельный возраст эксплуатации в 50 лет.

Льготный лизинг новых судов сначала планировалось финансировать из бюджета (обсуждалась сумма 290 миллиардов рублей в 2026–2030 годах). Также были планы создать механизм господдержки. Однако теперь предлагается заменить бюджетное финансирование инвестсбором, рассказал источник «Коммерсанта».

По его словам, сбор будет состоять из двух надбавок: к тарифу на освидетельствование судов (возрастом до 30 лет и старше) и к портовому сбору за тонну перевезенного груза. За счет этого правительство планирует собрать 210 миллиардов рублей в 2026–2030 годах.

Финансовые параметры сбора должны рассмотреть Минпромторг с профильными ведомствами, а также с Российской палатой судоходства и ОСК. Если деньги собрать не удастся, недозагруженные предприятия окажутся под угрозой закрытия — Минпромторг и ОСК должны подготовить перечень судостроительных предприятий, которые могут быть законсервированы.

По словам источника «Коммерсанта» среди грузоотправителей, главными пострадавшими от этой инициативы станут потребители. Он поясняет, что в таком случае большинство собственников флота уйдет с рынка, и для потребителей это «выльется либо в удорожание услуг оставшихся, либо в переход на другой, более дорогой вид транспорта».