В Гетеборге начал ходить беспилотный автобус. Он попал в аварию через час после того, как вышел в первый рейс

В Гетеборге беспилотный автобус попал в аварию всего через час после того, как начал перевозить пассажиров, сообщил организатор общественного транспорта города.

Речь идет об автобусе Karsan турецкого производства. После аварии его сняли с маршрута.

«Автобус затормозил, и в него врезался трамвай», — рассказал Reuters Патрик Чи, представитель компании Västtrafik, которой принадлежит автобус. По его словам, в результате аварии никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия еще предстоит расследовать. Как отметил Чи, автобус не был полностью автономным: за рулем находился водитель, отвечавший за безопасность движения и готовый при необходимости взять управление на себя.

Шведский общественный вещатель SVT опубликовал видео с места аварии. На кадрах видны повреждения, которые получила задняя часть автобуса, и надпись прямо над местом удара: «Держите дистанцию! Автобус может резко затормозить».

В последние годы автономный общественный транспорт все больше внедряют в городской трафик по всему миру. В частности, в Москве с сентября 2025 года курсирует беспилотный трамвай с пассажирами, а к концу 2026-го беспилотные такси, как ожидается, начнут совершать коммерческие рейсы в Марьино, Ясенево и Сколково.