В Бельгии поезд врезался в школьный автобус. Есть погибшие

В городе Бюггенхаут во Фламандском регионе Бельгии микроавтобус, перевозивший школьников, столкнулся с поездом.

По данным источника новостной службы VRT News, в результате аварии несколько человек погибли. Точное число погибших неизвестно.

В полиции подтвердили, что в микроавтобусе были девять человек: семеро учеников школы для детей с особыми потребностями, а также сопровождающий и водитель.

Авария произошла около 8:15 утра на железнодорожном переезде. По словам представителя железнодорожной компании Infrabel, в момент аварии переезд был закрыт, шлагбаумы были опущены.