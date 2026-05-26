Новым уполномоченным по правам предпринимателей станет Александр Шохин. Эта должность пустовала два года. Прежде ее занимал Борис Титов

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Вместе с этим 74-летний Шохин сохранит должность главы РСПП, которую он занимает с 2005 года.

На встрече с Владимиром Путиным 26 мая, приуроченной к Дню предпринимателя, Шохин предложил вместо аппаратов уполномоченного создать автономную некоммерческую организацию (АНО). В деятельности этой АНО, по его мнению, должно участвовать государство — наряду с РСПП и другими общественными организациями. Путин с предложением согласился.

Должность уполномоченного (его также называют бизнес-омбудсменом) была вакантна в течение двух лет. Прежде ее занимал Борис Титов, который в июне 2024-го был назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. До 2022 года спецпредставителем президента был Анатолий Чубайс.

Против Шохина еще в 2022 году ввели санкции Евросоюз и Великобритания. США персональные санкции против него не вводили, но РСПП находится под ограничениями Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).