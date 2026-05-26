Госдума одобрила закон об аресте имущества уехавших россиян за правонарушения «против интересов РФ»

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о преследовании россиян, уехавших из страны, за правонарушения, «направленные против интересов Российской Федерации».

Документ конкретизирует список административного кодекса, по которым можно будет преследовать уехавших россиян (а также за неуплату в срок административного штрафа по этим статьям, если он уже был назначен).

Кроме того, закон излагает в новой редакцию статью 27.20 КоАП, касавшуюся ареста имущества юридических лиц. Теперь эту меру распространят и на физических лиц, совершивших за пределами России правонарушения по перечисленным выше статьям.

«Медиазона» поясняет, что если раньше имущество человека, получившего заочный штраф по протоколу, могло быть арестовано после начала исполнительного производства судебными приставами, то теперь активы можно будет арестовать при составлении протокола как обеспечительную меру.

В пояснительной записке к законопроекту арест имущества предлагалось применять, чтобы не допустить уклонения от ответственности — то есть на стадии административного производства.

«Те, кто сбежал за границу и оттуда на деньги западных спонсоров призывает к терроризму и экстремизму, оправдывает нацизм, оскорбляет наших солдат и офицеров, должны понимать, — ответить за содеянное придется. Как за уголовные преступления, так и за административные правонарушения», — говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя этот законопроект.

Власти смогут привлекать уехавших россиян по «политическим» статьям КоАП. А разве раньше не привлекали? Или теперь они будут делать это чаще? Вот два ответа: максимально простой (вы прочитаете его за минуту) и чуть посложнее

