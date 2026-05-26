Финляндия приостановила депортацию активиста Романа Голикова, выступившего против войны. Ему отказали в убежище

Верховный административный суд Финляндии приостановил процесс депортации в Россию антивоенного активиста Романа Голикова, которому отказали в убежище. Об этом 26 мая сообщила «Дождю» бывший муниципальный депутат из Петербурга Светлана Уткина, которая живет в Финляндии.

Первоначально ожидалось, что Голикова вышлют в Россию 28 мая. Активиста уже выпустили из депортационного центра, сообщил «Медиазоне» его друг Валерий Иванов.

Голиков приехал в Финляндию как турист за неделю до мобилизации в сентябре 2022 года. После того, как в России началась мобилизация, активист попросил убежище. Суд посчитал, что Голиков в своем прошении представил достоверные факты, но этого недостаточно для убежища.

Живя в Финляндии, Голиков участвовал в антивоенных акциях. В России он участвовал в митингах за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму в 2019 году, а также выступал против войны. Кроме того, он донатил Фонду борьбы с коррупцией и «Медузе», пишет «Би-би-си».