Доцента факультета математики НИУ ВШЭ Андрея Дымова приговорили к трем с половиной годам колонии. Он пожертвовал ФБК три с половиной тысячи рублей

Математика Андрея Дымова, доцента Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) приговорили к трем с половиной годам колонии по обвинению в «финансировании экстремизма». Поводом для дела стали пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК).

«Забирали его месяц назад показательно. Люди в масках выломали дверь в его квартиру. Потом отпустили на какое-то время под подписку о невыезде», — рассказал источник издания T-Invariant, знакомый с обстоятельствами дела.

По данным «Медиазоны», Дымов подписался на пожертвования ФБК 5 августа 2021 года. Всего он перевел 3,5 тысячи рублей.

Математик признал вину. После оглашения приговора его взяли под стражу.

На странице Дымова на сайте НИУ ВШЭ сообщается, что он работает в этом вузе с 2015 года и дважды становился лучшим преподавателем по итогам голосования студентов.

Мосгорсуд в июне 2021 года объявил Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, «экстремистской» организацией. После этого в России начали заводить уголовные дела о «донатах ФБК», фигурантов которых приговаривают как к крупным штрафам, так и к тюремным срокам. По данным «Медиазоны», к концу апреля 2026 года таких дел было не менее 225.

Вы наверняка знаете, что власти преследуют россиян за донаты ФБК. Вот как можно оценить свои риски, если вы переводили деньги команде Навального Простая инструкция «Медузы» (но она подходит не всем)

