Доцента факультета математики НИУ ВШЭ Андрея Дымова приговорили к трем с половиной годам колонии. Он пожертвовал ФБК три с половиной тысячи рублей
Математика Андрея Дымова, доцента Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) приговорили к трем с половиной годам колонии по обвинению в «финансировании экстремизма». Поводом для дела стали пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК).
«Забирали его месяц назад показательно. Люди в масках выломали дверь в его квартиру. Потом отпустили на какое-то время под подписку о невыезде», — рассказал источник издания T-Invariant, знакомый с обстоятельствами дела.
По данным «Медиазоны», Дымов подписался на пожертвования ФБК 5 августа 2021 года. Всего он перевел 3,5 тысячи рублей.
Математик признал вину. После оглашения приговора его взяли под стражу.
На странице Дымова на сайте НИУ ВШЭ сообщается, что он работает в этом вузе с 2015 года и дважды становился лучшим преподавателем по итогам голосования студентов.
Мосгорсуд в июне 2021 года объявил Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, «экстремистской» организацией. После этого в России начали заводить уголовные дела о «донатах ФБК», фигурантов которых приговаривают как к крупным штрафам, так и к тюремным срокам. По данным «Медиазоны», к концу апреля 2026 года таких дел было не менее 225.