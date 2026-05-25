В Лас-Вегасе прошла «Олимпиада на стероидах». На ней побили один мировой рекорд (но международные организации его признавать не будут)

В Лас-Вегасе 24 мая прошли первые в истории — соревнования, участникам которых разрешено принимать допинг.

Enhanced Games (или «Олимпиада на стероидах») включают соревнования по легкой атлетике, плаванию и силовым видам спорта. Организаторы описывают эти игры как «новые международные спортивные соревнования, в которых элитные спортсмены проверяют пределы человеческих возможностей».

Большинство из 42 участников соревнований использовали препараты для повышения результатов. По данным Enhanced Games, 13 спортсменов «установили личные рекорды». В ходе соревнований за участниками наблюдали врачи.

Предприниматель Максимилиан Мартин — один из организаторов «Олимпиады на стероидах» — прогнозировал, что на соревнованиях будет побито «довольно много» мировых рекордов.

В итоге был только один рекорд. Греческий пловец Кристиан Голомеев, чемпион Европы 2024 года, проплыл 50 метров вольным стилем за 20,81 секунды, превзойдя результат австралийца Кэмерона Макэвоя, установленный в марте (20,88 секунды). Он плыл в полиуретановом костюме, который нельзя использовать на официальных турнирах. Время Голомеева не будет признано официальными спортивными организациями.

Голомеев получит 250 тысяч долларов за победу и бонус в один миллион долларов за неофициальный мировой рекорд.

Международная федерация плавания уже осудила соревнования, назвав их «цирком, построенным на поиске легких путей».

