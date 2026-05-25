Туристка подала иск к ресторану в Италии из-за того, что ей не налили воды из-под крана. Суд отказал ей в компенсации

Кассационный суд в Италии отказал иностранной туристке в компенсации из-за того, что в ресторане ей не дали воду из-под крана, сообщает 25 мая. Таким образом суд подтвердил прежние решения, в том числе Верховного суда Италии, которые также отказали туристке.

Женщина, чье имя и национальность не сообщаются, обратилась в суд после того, как во время рождественских каникул в 2019 году провела неделю в пятизвездочном отеле Sassongher в Корвара-ин-Бадия в Доломитовых Альпах.

В своем иске она рассказала, что заплатила за проживание 5700 евро в формате «полупансион без напитков». При этом в ресторане при отеле ей отказали, когда она попросила воду из-под крана, хотя она и предлагала за нее заплатить. Вместо этого ей предложили минеральную воду по семь евро за бутылку объемом 750 миллилитров.

Первоначально туристка обратилась с иском в суд в Риме, затем подала апелляцию, после чего дошла до Верховного суда, а затем — до Кассационного. В иске она требовала, чтобы ей выплатили компенсацию в размере 2700 евро.

Заявительница указывала, что в отеле ей «непрерывно отказывали в возможности пить воду из-под крана, заставляя, напротив, покупать воду в бутылках». По ее мнению, отель нарушил ее права, поскольку вода — это «универсальное право человека как индивидуума».

Суды посчитали, что не существует норм, которые обязывают отель подавать водопроводную воду, а женщине не положена компенсация, поскольку ничто не доказывает, что отель нарушил условия договора с клиенткой.

«Кассационный суд подтвердил концепцию, что у заведения нет обязательства предоставлять питьевую воду посетителям, желающие могут воспользоваться ею самостоятельно», — заявил адвокат Сильвио Беларди, который представлял интересы отеля Sassongher.