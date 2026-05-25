Московский футбольный клуб «Спартак» выиграл Кубок России, победив по пенальти в матче с «Краснодаром» 24 мая.

Матч проходил на стадионе «Лужники» в Москве. Гол с игры забил игрок «Спартака» Пабло Солари, однако затем «Краснодар» сравнял счет. В серии пенальти после матча «Спартак» выиграл со счетом 4:3.

После матча нападающий «Спартака» Пабло Солари поднял хрустальный кубок над головой, празднуя победу, и в этот момент у трофея отвалилась нижняя часть, а затем разбилась крышка.

«Друзья, ужасные новости. Мы добили кубок», — написала команда в своем официальном аккаунте.

Для «Спартака» это пятый Кубок России. Предыдущий он выигрывал в сезоне 2021/2022 в матче с московским «Динамо».