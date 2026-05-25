Китай запустил космический корабль к орбитальной станции. Один из тайконавтов останется там на год

Китай запустил космический корабль «Шэньчжоу-23» с тремя на борту к национальной орбитальной станции Тяньгун.

Ракета-носитель «Чанчжэн-2F» стартовала с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Пилотируемый аппарат успешно состыковался с орбитальной станцией 25 мая в 02:45 по времени Пекина.

В состав экипажа вошли командир Чжу Янчжу, а также тайконавты Чжан Чжиюань и Лай Ка-ин. Последняя родилась и выросла в Гонконге — она первый тайконавт оттуда, отправившийся в космос.

Один из трех тайконавтов останется на орбитальной станции на год. Это станет одной из самых продолжительных одиночных космических миссий в мире. Задача этого эксперимента — изучить «адаптацию человека и пределы его возможностей» в условиях длительного пребывания в космосе.

Запуск космического корабля «Шэньчжоу-23» состоялся на фоне подготовки Китая к первой пилотируемой высадке на Луну к 2030 году.

Китай на фоне активного развития своей космической программы провел уже несколько пилотируемых миссий к станции Тяньгун — она была создана после того, как КНР фактически исключили из проекта Международной космической станции из-за опасений США в сфере национальной безопасности.

За день до китайского запуска успешный тестовый запуск сверхтяжелой космической системы «Старшип» с ракетой-носителем Super Heavy V3 провела американская компания SpaceX. Запуск состоялся с космодрома в Бока-Чика в штате Техас. Корабль сделал неполный виток вокруг Земли и вывел на орбиту 20 спутников-имитаторов и два модифицированных спутника Starlink.

Послушайте подкаст «Что случилось» о китайской космической программе

подкасты Китай бросил вызов Америке в космосе: осваивает орбиту Земли, летает на Луну и Марс. Как устроена программа КНР и насколько сильно отстает Россия? 34 минуты