ФСБ заявила, что в российский порт Усть-Луга прибыло судно из Бельгии, на корпусе которого нашли морские мины

На корпусе газовоза «Аррхениус» (Arrhenius), прибывшего из Антверпена в российский порт Усть-Луга в Ленинградской области, обнаружены магнитные мины, заявили в ФСБ.

Мины, которые произведены «в одной из стран НАТО», нашли водолазы при досмотре судна, утверждают в Следственном комитете. Сотрудники ФСБ России совместно с Минобороны и Росгвардией обезвредили взрывные устройства. В СК отметили, что установка мин не могла произойти в российских территориальных водах.

Газовоз прибыл на загрузку в Усть-Лугу 20 мая, а после этого должен был отправиться в порт Самсун в Турции. При допросе судового агента стало известно, что судно прибыло в Россию с задержкой в несколько дней.

Следственные органы возбудили уголовное дело о покушении на теракт и о незаконном обороте взрывных устройств.

Усть-Луга — ключевой российский порт на Балтийском море и основной морской узел для экспорта нефти на западе России. Весной 2026 года дроны ВСУ неоднократно атаковали порты Усть-Луга и Приморск в Ленинградской области. Они временно приостанавливали работу.

