В работе китайского чат-бота Deepseek в России наблюдаются сбои. Роскомнадзор отрицает блокировки

Пользователи начали жаловаться на сбои в работе китайского чат-бота Deepseek, свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов «Сбой.рф» и Downdetector.

Число жалоб резко выросло за последние сутки. Downdetector показывает, что пик пришелся на время между 16:00 и 19:00. Еще один пик был утром, в районе 8–11 часов. Некоторые пользователи пишут, что чат-бот не работает без VPN.

В Роскомнадзоре заявили, что не получали решений уполномоченных органов и не вводили ограничения в отношении Deepseek.

Китайский Deepseek оставался одним из чат-ботов, доступных в России полностью бесплатно. ChatGPT ограничил доступ пользователям с российскими IP-адресами еще в 2022 году. Для того, чтобы пользоваться Google Gemini или Claude, также необходимо сменить IP-адрес.

