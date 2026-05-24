В Петербурге артист Мариинского театра выстрелил в 11-летнего мальчика, игравшего на саксофоне на улице

В Адмиралтейском районе Петербурга 38-летний местный житель выстрелил из пневматического оружия в 11-летнего мальчика, который играл на саксофоне на улице, сообщили в МВД.

Жителю соседнего дома «не понравилось», что ребенок играет на улице, и он решил «наказать» музыканта, выстрелив из окна.

Мальчика госпитализировали. «Фонтанка» пишет, что пуля попала ему в щеку. Ребенка доставили в больницу, пулю извлекли.

Стрелявшего задержали, его подозревают в хулиганстве с применением оружия (часть 2 статьи 213 УК). Максимальное наказание за это предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Имя задержанного не называется.

По данным «Фонтанки», инцидент произошел рядом с Мариинским театром, а стрелявшим был артист театра родом из Казахстана. Согласно информации с сайта, он числится в труппе в категории «Миманс» (мимический ансамбль).