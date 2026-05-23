Фестиваль еды и напитков «Синие ночи» в Петербурге отменили прямо перед стартом мероприятия, сообщает «Фонтанка».

«Синие ночи» должны были проходить 23 мая с 13:00 до 20:00 в выставочном комплексе DAA EXPO около станции метро «Новочеркасская». Билеты на фестиваль стоили от трех до 15 тысяч рублей. В их стоимость включена безлимитная дегустация напитков. Организаторы заявляли, что в мероприятии «соберутся 70 мастеров из разных уголков России, чтобы представить авторские напитки». Ожидалось, что фестиваль посетят полторы тысячи гостей.

Однако к моменту начала мероприятия вход на фестиваль приостановили. Спустя полтора часа появилось сообщение, что «мероприятие переносится на другую дату».

На вопрос корреспондента «Фонтанка» о причинах произошедшего организатор «Синих ночей» Борис Шихалев ответил: «Маски-шоу».

На странице фестивале во «ВКонтакте» организаторы сообщили, что не знают официальную причину отмены «Синих ночей». Они добавили, что проведение фестиваля было согласовано с комитетом по культуре Петербурга и о нем были уведомлены ФСБ, МВД, МЧС и администрация Красногвардейского района города.

По информации издания «Деловой Петербург», на месте проведения фестиваля силовики изымают алкоголь.