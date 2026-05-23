В Китае на угольной шахте произошел взрыв. Погибли 90 человек

Как минимум 90 человек погибли в результате взрыва на угольной шахте в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает китайская государственная телекомпания CCTV.

Взрыв произошел вечером 22 мая на шахте Люшэньюй в уезде Циньюань. В момент взрыва под землей находились 247 шахтеров. Изначально власти сообщали, что погибли восемь человек, а большинство шахтеров были благополучно эвакуированы на поверхность.

Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал «принять все необходимые меры для поиска и спасения пропавших без вести и оказания помощи раненым», сообщает агентство «Синьхуа». Он также распорядился провести расследование причин аварии и наказать виновных.