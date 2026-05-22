Законопроект о наказании уехавших россиян «за правонарушения против интересов РФ» рекомендовали принять во втором чтении
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект о привлечении к ответственности граждан, «совершивших правонарушения против интересов России за рубежом».
Этот законопроект внесли в нижнюю палату парламента Госсовет Татарстана и депутат Госдумы Айрат Фаррахов в октябре 2024. Госдума одобрила его в первом чтении в мае 2025 года.
Первоначально предполагалось, что наказывать уехавших россиян разрешат за любое совершенное за пределами РФ административное правонарушение, если оно направлено «против интересов страны». Но ко второму чтению, пишет «Коммерсант», в документе прописали список нарушений. В него, в частности, включили:
- нарушение порядка деятельности «иноагента»;
- злоупотребление свободой массовой информации;
- призывы к террористической или экстремистской деятельности;
- публичное отождествление действий и решений руководства СССР и нацистской Германии.
В качестве обеспечительной меры в законопроекте прописан арест имущества. Ко второму чтению в документ добавили, что решение об аресте имущества принимает суд.
Планируется, что во втором чтении законопроект рассмотрят 26 мая.