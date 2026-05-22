Сотрудников и студентов СПбГУ обязали использовать мессенджер «Макс»

Руководство СПбГУ выпустило приказ, обязывающий студентов и сотрудников использовать «Макс» в качестве внутрикорпоративного мессенджера «для онлайн-коммуникации и обмена информацией», пишет T-invariant.

Соответствующее распоряжение издал проректор по цифровой трансформации и информационной безопасности Владимир Старостенко. Из документа следует, что с новыми правилами управление кадров обязано ознакомить людей, поступающих на работу в университет.

Сотрудники СПбГУ на условиях анонимности рассказали T-invariant, что приказ использовать мессенджер «Макс» был спущен по всем подразделениям.

«Естественно все недовольны, до этого люди в основном все отпирались. Теперь же все делают то, что советуют в интернете: на второй телефон ставят „Макс“. Я просто установил десктопную версию на рабочем компе. На свой телефон, конечно, не ставил и ставить не буду», — рассказал он.

При этом собеседник издания отметил, что пока никакой «коммуникации и обмена информацией» между сотрудниками вуза в «Максе» не происходит.

Мессенджер «Макс» был запущен компанией VK весной 2025 года.

Мессенджер «Макс» был запущен компанией VK весной 2025 года. Власти России развернули активную кампанию, в рамках которой россиян фактически принуждают ставить «Макс» — переводят на него домовые и школьные чаты, используют для входа на «Госуслуги» и для подтверждения возраста при покупке алкоголя в некоторых торговых сетях. При этом в России блокируют вотсап и телеграм.

