Рейтинг Трампа снова снизился. Американцы недовольны его экономической политикой

Опросы, проведенные в США во второй половине мая, показали, что все меньше американцев одобряют работу Дональда Трампа на посту президента США.

По данным опроса American Research Group, которые публикует Newsweek, рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня за два его срока на посту президента. Одобряют работу Трампа 31% участников опроса, не одобряют — 64%. В апреле эти показатели были 32% и 63% соответственно.

По данным опроса, проведенного в мае SSRS для телеканала CNN, 65% респондентов заявили, что они не одобряют работу Трампа, одобряют — только 35%. По сравнению с апрелем уровень неодобрения вырос на один процентный пункт.

Результаты последнего опроса Reuters/Ipsos показывают, что работу Трампа на посту президента одобряют 35% респондентов, не одобряют — 63%. По сравнению с показателями апреля, когда Reuters/Ipsos зафиксировал рекордно низкую поддержку Трампа (34%), уровень одобрения американцами работы президента вырос. Однако, напоминает Reuters, второй срок в январе 2026-го Трамп начал с уровнем одобрения 42%.

Схожую картину зафиксировал и The Economist, по оценкам которого работу Трампа в мае одобряли 37% респондентов, не одобряли — 57%.

Наиболее сильно, по данным всех перечисленных опросов, выросло недовольство американцев экономической политикой Трампа.

Уровень поддержки Трампа снижается и среди американцев, голосующих за Республиканскую партию. По данным Reuters/Ipsos, в мае 79% зарегистрированных избирателей-республиканцев говорили, что они одобряют работу Трампа на посту президента США, в апреле таких было 82%, а в начале его второго срока — 91%.

В ноябре в США пройдут промежуточные выборы, по итогам которых определится, смогут ли республиканцы и далее занимать большинство мест в обеих палатах конгресса. Политконсультант Республиканской партии Джанетт Хоффман заявила Reuters, что пока нельзя сказать, как снижение рейтингов Трампа может повлиять на результат выборов. При этом она отметила, что большинство избирателей-республиканцев по-прежнему поддерживают Трампа. «80% — это все еще довольно большая цифра», — сказала она.

