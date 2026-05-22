Минюст России объявил «иноагентом» главного редактора T-Invariant Ольгу Орлову

Источник: Минюст РФ

Министерство юстиции России обновило реестр «иностранных агентов», включив в него научную журналистку и главного редактора T-Invariant Ольгу Орлову.

Также «иноагентами» объявлены:

  • активистка из Якутии Вилюя Чойнова,
  • правозащитник Станислав Дмитриевский,
  • проект о войне в Украине «После».

По версии ведомства, все они выступали против российско-украинской войны, распространяли материалы «иноагентов», а также «недостоверную информацию» о решениях и политике российских властей.