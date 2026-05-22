Хосеп Гвардиола после «невероятного десятилетия» ушел с поста тренера «Манчестер Сити»
Хосеп Гвардиола покинет пост главного тренера «Манчестер Сити» по окончании сезона. Эту информацию, ранее распространенную инсайдерами, официально подтвердил клуб.
В официальном сообщении «Сити» тренерский период Гвардиолы назвали «невероятным десятилетием».
Гвардиола останется в системе «Манчестер Сити» на должности глобального амбассадора клуба.
Гвардиола возглавлял «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время клуб выиграл 20 трофеев, в том числе шесть раз становился чемпионом Англии и один раз (впервые в своей истории) победил в Лиге чемпионов.
Гвардиола — один из самых успешных и влиятельных тренеров в мире. До прихода в «Сити» он тренировал «Барселону» (14 трофеев за четыре сезона, включая две победы в Лиге чемпионов) и «Баварию» (7 трофеев за три сезона).