Верховный лидер Ирана запретил вывозить обогащенный уран из страны. Трамп называл вывоз урана обязательным условием любой сделки с Тегераном

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи издал декрет, запрещающий вывоз обогащенного урана из страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в Иране.

Как подчеркивает агентство, этот шаг может усложнить мирные переговоры с США и Израилем.

Неназванные израильские чиновники сообщили Reuters, что президент США Дональд Трамп ранее заверил Израиль, что вывоз обогащенного урана из Ирана будет обязательным пунктом в любом мирном соглашении с Тегераном.

США и Ирану не удается согласовать даже приблизительные параметры мирного соглашения уже больше месяца из-за фундаментальных разногласий. Сейчас Трамп в очередной раз предоставил несколько дней Ирану, чтобы тот дал «правильные ответы» на последнее американское предложение. В противном случае президент США угрожает возобновить бомбардировки Ирана.