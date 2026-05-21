Российский фигурист Александр Плющенко (ранее известный как Гном Гномыч) будет выступать за сборную Азербайджана

Федерация фигурного катания на коньках России дала разрешение фигуристу Александру Плющенко выступать за команду Азербайджана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

По данным агентства, 13-летний Плющенко сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях уже со следующего сезона.

Александр Плющенко — сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и телеведущей Яны Рудковской. С раннего детства он был известен как «Гном Гномыч» и постоянно появлялся в соцсетях, телешоу и рекламе вместе с родителями.

Для российских фигуристов смена спортивного гражданства — нередкое явление. Обычно в сборные других стран (в основном, из бывшего СССР) переходят спортсмены, у которых мало шансов закрепиться в крайне высококонкурентной сборной России. Александр Плющенко в 2025 году на чемпионате России занял 18-е место среди 23 участников.

Сборная России по фигурному катанию с 2022 года отстранена от международных соревнований (и это тоже является частой причиной смены спортивного гражданства). Яна Рудковская и Евгений Плющенко неоднократно публично поддерживали действия армии РФ в Украине.