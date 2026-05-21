Рижская дума аннулировала депутатский мандат бывшего лидера партии «Стабильности!» Алексея Росликова.

Формальным основанием для этого стало многократное отсутствие Росликова на заседаниях. Депутат уже несколько недель находится в Беларуси, скрываясь от латвийских правоохранительных органов.

Сам Росликов назвал действия Рижской думы «незаконными». Ранее он несколько раз пытался дистанционно подключаться к заседаниям Рижской думы, однако ему запретили это делать. Мэр Риги Виестурс Клейнбергс заявлял, что удаленное подключение из стран, не входящих в ЕС или НАТО, «недопустимо».

Алексей Росликов получил широкую известность за пределами Латвии в июне 2025 года, когда, будучи депутатом сейма, на одном из заседаний по-русски заявил: «Нас больше, и русский язык — наш язык» и показал непристойный жест. Его удалили из зала. Российская пропаганда после этого стала позиционировать его как «борца за права русскоязычных».

Вскоре после выступления Росликова на него завели уголовное дело — правоохранительные органы Латвии сочли действия депутата «разжиганием национальной розни». Росликов находился под подпиской о невыезде.

В апреле Росликов с разрешения властей выехал на три дня в Швейцарию, однако вместо возвращения в Латвию уехал в Беларусь. После этого суд заочно арестовал политика.