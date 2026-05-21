Путин и Лукашенко провели совместную тренировку ядерных сил России и Беларуси

Обновление. В Минобороны РФ заявили, что все задачи тренировки ядерных сил решены в полном объеме, ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.

Совместная тренировка ядерных сил России и Беларуси началась днем 21 мая. По видеосвязи за ней наблюдают Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Россия с 19 по 21 мая проводит учения по подготовке и применению ядерных сил. Беларуст проводит ядерные учения с 18 мая.

В ходе учений, как сообщалось ранее, будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Беларуси.

Россия разместила в Беларуси тактическое (нестратегическое) ядерное оружие, которое можно применить для ударов на поле боя и ударов по удаленным объектам.

