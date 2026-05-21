Airbus и Air France признали виновными в непредумышленном убийстве за авиакатастрофу 2009 года. В результате крушения самолета тогда погибли 228 человек

Апелляционный суд Парижа признал производителя самолетов Airbus и авиакомпанию Air France виновными в непредумышленном убийстве по делу о катастрофе рейса AF447, упавшего в Атлантический океан в 2009 году. Об этом сообщает BBC News.

Суд постановил, что авиакомпания и производитель разбившегося самолета «единственные ответственные» за катастрофу. Им назначили максимально возможные штрафы по этой статье — по 225 тысяч евро. Семьи некоторых погибших раскритиковали эту сумму, назвав такие штрафы символическим наказанием.

В апреле 2023 года суд в Париже признавал компании невиновными.

Самолет Airbus A330-203 компании Air France, выполнявший рейс AF447 из Рио-де-Жанейро в Париж, разбился в июне 2009 года. Самолет упал в Атлантический океан. Все 216 пассажиров и 12 членов экипажа погибли. На борту находились граждане Франции, Бразилии, Германии, США, Великобритании и Ирландии.

Обломки самолета удалось найти после длительных поисков на участке морского дна площадью около 10 тысяч квадратных километров. Бортовой самописец был найден только в 2011 году.

В 2012 году французские следователи пришли к выводу, что причиной катастрофы стала несогласованность действий и плохая подготовка экипажа, а также неисправность датчиков скорости, которые обледенели. Пилоты, по версии следствия, были дезориентированы из-за неверных показаний скорости, в результате когда самолет начал терять скорость, они ошибочно направили нос лайнера вверх, вместо того, что опустить его вниз. Как отмечает BBC News, после крушения самолета программы подготовки пилотов были изменены, а датчики в самолетах заменены.

Air France и Airbus неоднократно отрицали обвинения и заявляли, что подадут апелляцию, если их признают виновными. В Air France, в частности, говорили, что нет никаких оснований ставить под сомнение компетентность пилотов, выполнявших рейс.