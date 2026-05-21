Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая юридически обязывает страны мира сокращать использование ископаемого топлива и бороться с климатическим кризисом. Документ подтверждает заключение Международного суда ООН от июля 2025 года.

За резолюцию, внесенную островным государством Вануату, проголосовали представители 141 государства. Восемь высказались против — это США, Россия, Беларусь, Саудовская Аравия, Израиль, Иран, Либерия и Йемен.

Заместитель постоянного председателя США при ООН Тэмми Брюс заявила, что резолюция содержит «неприемлемые политические требования, связанные с ископаемым топливом». По данным Associated Press, в феврале администрация Дональда Трампа пыталась убедить другие страны оказать давление на Вануату, чтобы та отозвала резолюцию.

Еще несколько стран воздержались при голосовании — в их числе те, кто принимает участие в климатическом саммите COP31, включая Турцию, Индию, а также нефтедобывающие Катар и Нигерию.

Заключение Международного суда ООН, как отмечает The Guardian, не является юридически обязательным, но оно уже используется в климатических судебных процессах по всему миру, и судьи начинают ссылаться на него в своих решениях, связанных с проблемами климата.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал принятие резолюции ассамблеей.

Это мощное подтверждение международного права, климатической справедливости, науки и ответственности государств за защиту людей от нарастающего климатического кризиса. Те, кто меньше всего ответственны за изменение климата, платят самую высокую цену. Эта несправедливость должна быть прекращена.

Читайте также

Мы прожили четверть века, но обещанная климатическая катастрофа так и не наступила. А дальше-то она будет или у нас еще есть шанс? Продолжаем подводить итоги 25 лет. На этот раз климатические

Читайте также

Мы прожили четверть века, но обещанная климатическая катастрофа так и не наступила. А дальше-то она будет или у нас еще есть шанс? Продолжаем подводить итоги 25 лет. На этот раз климатические