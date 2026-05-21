140 стран ООН договорились сокращать использование ископаемого топлива. Против — США, Россия, Израиль, Иран и Саудовская Аравия
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая юридически обязывает страны мира сокращать использование ископаемого топлива и бороться с климатическим кризисом. Документ подтверждает заключение Международного суда ООН от июля 2025 года.
За резолюцию, внесенную островным государством Вануату, проголосовали представители 141 государства. Восемь высказались против — это США, Россия, Беларусь, Саудовская Аравия, Израиль, Иран, Либерия и Йемен.
Заместитель постоянного председателя США при ООН Тэмми Брюс заявила, что резолюция содержит «неприемлемые политические требования, связанные с ископаемым топливом». По данным Associated Press, в феврале администрация Дональда Трампа пыталась убедить другие страны оказать давление на Вануату, чтобы та отозвала резолюцию.
Еще несколько стран воздержались при голосовании — в их числе те, кто принимает участие в климатическом саммите COP31, включая Турцию, Индию, а также нефтедобывающие Катар и Нигерию.
Заключение Международного суда ООН, как отмечает The Guardian, не является юридически обязательным, но оно уже используется в климатических судебных процессах по всему миру, и судьи начинают ссылаться на него в своих решениях, связанных с проблемами климата.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал принятие резолюции ассамблеей.
Это мощное подтверждение международного права, климатической справедливости, науки и ответственности государств за защиту людей от нарастающего климатического кризиса. Те, кто меньше всего ответственны за изменение климата, платят самую высокую цену. Эта несправедливость должна быть прекращена.