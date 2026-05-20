Трампа и его семью навсегда освободили от налоговых претензий за прошлые годы

Министерство юстиции США запретило Налоговой службе (IRS) проверять налоговые декларации президента США Дональда Трампа и членов его семьи за прошлые годы.

Решение принято в рамках урегулирования иска Трампа к IRS об утечке его налоговых деклараций. Трамп в рамках иска требовал от Налоговой службы 10 миллиардов долларов.

Первоначально Минюст, отмечает CNN, объявил лишь о том, что в рамках урегулирования иска будет создан фонд в 1,8 миллиарда долларов для выплаты компенсаций сторонникам Трампа, которые, как они утверждают, подверглись незаконным преследованиям при предыдущей президентской администрации. Самому Трампу принесут официальные извинения, но не выплатят денежную компенсацию.

CNN писал, что это беспрецедентный шаг, который позволит администрации президента заплатить его сторонникам из правительственного агентства, которое он контролирует, деньгами налогоплательщиков.

Позднее на сайте Минюста появился еще и отдельный документ об урегулировании иска Трампа к IRS, подписанный исполняющим обязанности генерального прокурора Тоддом Бланшем. В нем говорится, что США отказываются от налоговых претензий к Трампу и «навсегда лишаются права подавать какие-либо иски».

Минюст пояснил, что запрет на проверки деклараций распространяется лишь на прошлые годы, но не касается налоговых отчетов, которые Трамп и члены его семьи подадут в будущем. На запрос CNN, почему этот документ был опубликован позднее, чем пресс-релиз о создании фонда, в Минюсте не ответили.

Конгрессмен-демократ Ричард Нил, возглавляющий подкомитет по налогам, назвал решение о запрете проверок налоговых деклараций Трампа «коррупцией».

Трамп ни во время своей первой предвыборной кампании, ни после вступления в должность президента не публиковал налоговые декларации, объясняя это продолжающимся аудитом своих финансов. Он стал первым президентом США с начала 1970-х годов, отказавшимся обнародовать информацию об уплате налогов.

Иск Трампа к IRS был подан в январе 2026 года. Поводом для обращения в суд стала публикация налоговых деклараций Трампа в американских СМИ во время его первого срока на посту президента с 2018 по 2020 год. Документы были переданы газетам бывшим сотрудником Налоговой службы Чарльзом Литтлджоном. В 2024 году его приговорили к пятилетнему тюремному сроку за незаконное разглашение налоговых деклараций и связанных с ними данных.

