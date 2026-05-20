Международную Букеровскую премию 2026 года получили «Путевые заметки о Тайване»
Международную Букеровскую премию в 2026 году получил роман «Путевые заметки о Тайване» (Taiwan Travelogue) тайваньской писательницы Ян Шуан-цзы.
Премию впервые получила книга, написанная на мандаринском языке. На английский «Путевые заметки о Тайване» перевела тайваньская переводчица Линь Кинг. Впервые роман был опубликован в 2020 году на Тайване. На русский язык «Путевые заметки о Тайване» не переводили.
Роман оформлен как художественный перевод найденных путевых заметок по Тайваню конца 1930-х годов, находившемуся под управлением Японии. В центре сюжета отношения двух женщин во время их гастрономического путешествия по острову.
Как отмечают организаторы премии, Ян Шуан-цзы в своей книге исследует темы колониализма, власти и классовых различий.
Жюри выбрало победителя из шести финалистов. В шорт-лист, помимо «Путевых заметок о Тайване», также вошли:
- «Ночи над Тегераном тихие» (The Nights Are Quiet in Tehran) Шиды Базьяр, Германия,
- «Та, кто осталась» (She Who Remains) Рене Карабаш, Болгария,
- «Режиссер» (The Director) Даниэля Кельмана, Германия,
- «На Земле, какая она есть» (On Earth As It Is Beneath) Аны Паулы Майи, Бразилия,
- «Ведьма» (The Witch) Мари Ндиай, Франция.
Международную Букеровскую премию вручают за произведение иностранного автора, изданное на английском языке в Великобритании или Ирландии. Награду присуждают ежегодно с 2005 года как дополнение к основной Букеровской премии — одной из самых престижных в англоязычной литературе. Призовой фонд в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (67 тысяч долларов) делится поровну между автором и переводчиком.