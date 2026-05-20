Международную Букеровскую премию 2026 года получили «Путевые заметки о Тайване»

Международную Букеровскую премию в 2026 году получил роман «Путевые заметки о Тайване» (Taiwan Travelogue) тайваньской писательницы Ян Шуан-цзы.

Премию впервые получила книга, написанная на мандаринском языке. На английский «Путевые заметки о Тайване» перевела тайваньская переводчица Линь Кинг. Впервые роман был опубликован в 2020 году на Тайване. На русский язык «Путевые заметки о Тайване» не переводили.

Роман оформлен как художественный перевод найденных путевых заметок по Тайваню конца 1930-х годов, находившемуся под управлением Японии. В центре сюжета отношения двух женщин во время их гастрономического путешествия по острову.

Как отмечают организаторы премии, Ян Шуан-цзы в своей книге исследует темы колониализма, власти и классовых различий.

Жюри выбрало победителя из шести финалистов. В шорт-лист, помимо «Путевых заметок о Тайване», также вошли:

«Ночи над Тегераном тихие» (The Nights Are Quiet in Tehran) Шиды Базьяр, Германия,

«Та, кто осталась» (She Who Remains) Рене Карабаш, Болгария,

«Режиссер» (The Director) Даниэля Кельмана, Германия,

«На Земле, какая она есть» (On Earth As It Is Beneath) Аны Паулы Майи, Бразилия,

«Ведьма» (The Witch) Мари Ндиай, Франция.

Международную Букеровскую премию вручают за произведение иностранного автора, изданное на английском языке в Великобритании или Ирландии. Награду присуждают ежегодно с 2005 года как дополнение к основной Букеровской премии — одной из самых престижных в англоязычной литературе. Призовой фонд в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (67 тысяч долларов) делится поровну между автором и переводчиком.