Жители Березового в Иркутской области, где уже пять лет не могут построить школу, обратились за помощью к главе Китая Си Цзиньпину

Жители микрорайона Березовый, расположенного рядом с Иркутском, попросили МИД РФ обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину, чтобы тот построил им школу «в рамках этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем».

В Березовом около двух тысяч детей школьного возраста, пишут «Осторожно, новости!», и им приходится ездить в соседние поселки — Маркова и Луговое. «Расстояние до школы в Луговом — около 12 километров. Туда можно добраться только на автобусе или личном автомобиле. Если нет пробок, то 15–20 минут, если пробки — то 40 минут, а еще надо учесть отсутствие дорог», — цитирует издание местных жителей. При этом школы в этих поселках переполнены.

В самом Березовом новую школу на полторы тысячи мест обещали построить еще в 2021 году. Фактически стройка началась лишь в 2025-м, но в 2026 году, по словам местных жителей, работы остановились.

«По состоянию на 13 февраля 2026 года готовность объекта, по данным открытых источников, составляет лишь 20%. При этом срок завершения строительства планировался на 2027 год», — указали местные жители.

В министерстве строительства Иркутской области жителям сообщили, что средства на строительство школы в региональном бюджете на ближайшие два года «не заложены».

Также, по словам жителей Березового, два года назад было заморожено и строительство детского сада в микрорайоне.

Жители указали, что они неоднократно обращались в администрацию президента, но их жалобы переадресовывают местным властям, а те заявляют, что денег нет.

Теперь же жители решили попросить главу МИД РФ Сергея Лаврова обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину, чтобы он помог решить вопрос со строительством школы.

«Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим. Активное развитие культурных связей с Китаем — единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых [станций] метро в Москве и новых школ в Таджикистане», — заявили они.

В микрорайоне Березовый, который входит в Марковское муниципальное образование, живут около 20-25 тысяч человек. Березовый находится в непосредственной близости от Иркутска и большинство жителей микрорайона работают в областном центре. В июле 2024 года «Иркутск онлайн» публиковал рассказ одной из жительниц Березового, в котором она жаловалась на сложности с общественным транспортом и доступом к медицинской помощи, а также рассказывала, что в микрорайоне нет своей школы, а в детский сад огромная очередь.

Об обращении жителей Березового к Си Цзиньпину стало известно накануне визита президента РФ Владимира Путина в Китай.

Чего ждать от поездки Путина в Китай

Поездка Трампа в Пекин окончательно показала: США ослабли, а Китай наоборот укрепился и готов диктовать свои правила Китаист Александр Габуев анализирует итоги встречи

Чего ждать от поездки Путина в Китай

Поездка Трампа в Пекин окончательно показала: США ослабли, а Китай наоборот укрепился и готов диктовать свои правила Китаист Александр Габуев анализирует итоги встречи