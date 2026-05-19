В Каталонии задержали сына основателя сети магазинов Mango. Ему могут предъявить обвинение в убийстве отца

Полиция Каталонии задержала бизнесмена Джонатана Андика — он может быть объявлен подозреваемым в убийстве своего отца, основателя испанской сети магазинов Mango Исака Андика, пишет El Pais.

Исак Андик погиб в декабре 2024 года, сорвавшись с высоты на горе Монсеррат в Каталонии.

Джонатана Андика доставят в Барселону, где его допросят в суде. Представитель семьи Андик сообщил, что Джонатан дает показания в рамках расследования дела о происшествии 14 декабря 2024 года (именно тогда погиб Исак Андик).

El Pais отмечает, что каталонская полиция считает Джонатана Андика подозреваемым как минимум с октября 2025 года. Изначально следствие рассматривало гибель Исака Андика как несчастный случай. Но затем полиция нашла противоречия в показаниях Джонатана. Выяснилось, что за несколько дней до инцидента он приезжал к горе Монсеррат. Адвокаты Джонатана утверждали, что таким образом он просто готовился к поездке.

Следователи также выяснили, что между отцом и сыном возникали конфликты, особенно касательно роли Джонатана в управлении компанией. Исак Андик решил передать управление компанией сыну в 2014 году, но уже через год вернулся в руководство, чтобы собрать новую команду и оживить бизнес. Это, по словам источников El Pais, «обострило» отношения между Исаком и Джонатаном.

Исак Андик основал компанию Punto Fa, S.L вместе с братом Нахманом в 1984 году, тогда же они открыли в Барселоне первый магазин женской одежды Mango. Сейчас бренд представлен более чем в 110 странах и имеет около 2700 магазинов по всему миру. Состояние Андика и его семьи оценивают в 4,5 миллиарда евро.