Депутат Госдумы Сергей Неверов снялся с праймериз «Единой России» в Смоленском одномандатном округе, а вслед за ним снялся и еще один кандидат — депутат горсовета Смоленска и участник российско-украинской войны Артем Корнюченков.

Сам Неверов прокомментировал это так:

Округ сдан. Наш кандидат, участник Артем Корнюченков, снял свою кандидатуру с участия в предварительном голосовании. Да, политика — это не поле боя: здесь все изощреннее. Мнение смолян никого не интересует, а результаты предварительного голосования «Единой России» в Смоленской области уже никому не важны.

Праймериз (предварительное голосование) «Единой России» призвано отобрать кандидатов на выборы в Госдуму, которые пройдут осенью 2026 года. Неверов снялся с праймериз 14 мая, попросив поддержать вместо себя 28-летнего Корнюченкова. Тогда же он обратился к руководству партии с призывом выдвинуть Корнюченкова на выборы и сказал, что если этого не произойдет, то это «будет несправедливо». «Или кто-то решит сыграть в политические поддавки. Это будет нечестно. Это будет непорядочно в отношении жителей героической Смоленской земли», — добавил Неверов.

19 мая Корнюченков объявил на своей странице во «ВКонтакте», что он тоже снимается с праймериз. Депутат пояснил, что «на сегодняшний день есть важная задача по формированию ветеранского сообщества, по формированию ассоциации ветеранов СВО в Смоленской области», и это «сложная работа».

По данным источников РБК, «Ведомостей» и «Русской службы Би-би-си», на этот округ претендует другой представитель — первый зампредседателя «Справедливой России» и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. «Русская служба Би-би-си» называет Бабакова одним из спонсоров «Справедливой России» — он один из самых богатых и влиятельных депутатов от этой партии.

Сергей Неверов заседает в Госдуме с 1999 года, он был вице-спикером нижней палаты парламента (с 2021 по 2024 год), руководителем фракции «Единой России» (с 2017 по 2021 год), а также секретарем генсовета партии (с 2011 по 2017 год). В созывы 2016 и 2021 года Неверов избирался по Смоленскому одномандатному округу.

Неверов — один из героев расследований Алексея Навального. В 2013-м Навальный публиковал расследование о подмосковном дачном кооперативе «Сосны», где проживали высокопоставленные чиновники, в том числе Неверов. Тот подал иск к Навальному о защите чести и достоинства. Суд этот иск удовлетворил.