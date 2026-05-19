Подростки открыли стрельбу в крупнейшей мечети в Сан-Диего. Три человека погибли

Три человека, включая охранника, погибли в результате стрельбы в исламском центре Сан-Диего в американском штате Калифорния, сообщает CNN 19 мая.

В нападении на крупнейшую мечеть в городе подозревают двух подростков, которых после происшествия нашли мертвыми с огнестрельными ранениями. Пока неясно, каким образом они погибли — совершили ли самоубийство или выстрелили друг в друга.

По данным правоохранительных органов, один из подозреваемых взял три единицы оружия в доме своих родителей.

Одного из нападавших опознали как 17-летнего Кейна Кларка. Имя второго нападавшего неизвестно.

Полиция расследует нападение как преступление на почве ненависти. На одном из орудий были нацарапаны слова, разжигающие ненависть. Также найдена предсмертная записка, содержащая высказывания о расовой гордости.