На Байкале перевернулся прогулочный катер. Есть погибшие

По меньшей мере пять человек погибли из-за того, что на Байкале в Бурятии перевернулось прогулочное судно на воздушной подушке, сообщил телеграм-канал «112», связанный с телеканалом РЕН.

Первоначально сообщалось, что из-под перевернувшегося судна не смогли выбраться четыре человека. В МЧС также говорили, что ищут четырех человек.

По данным МЧС, аэролодка перевозила 14 человек, по другой информации, 18. Катер перевернулся примерно в 30 метрах от берега, в районе скалы Черепаха.

10 человек, в том числе 14-летнего подростка, спасли, у пострадавших переохлаждение. Один человек госпитализирован, сообщили в прокуратуре.

Лодка могла опрокинуться из-за превышения допустимого количества пассажиров на борту, рассказали ТАСС в оперативных службах. По разным данным, которые приводят СМИ, катер рассчитан на 10-12 человек.

Каждое лето тонут даже хорошие пловцы — и дети, за которыми смотрят родители Понять, что человек тонет, бывает очень непросто. Вот инструкция «Медузы» — о том, как обезопасить себя и оказать первую помощь

