«Мы счастливы, что вернулись к возможности делать свою работу». В Каннах состоялась премьера «Минотавра» Андрея Звягинцева

На 79-м Каннском кинофестивале состоялась премьера нового фильма режиссера Андрея Звягинцева под названием «Минотавр» — его первой картины после почти 10-летнего перерыва.

После показа зрители на фестивале устроили фильму восьмиминутные овации, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости». Сам Звягинцев выступил перед залом с короткой речью.

У меня будут только слова благодарности. Я благодарен нашей постоянной группе, которую разметало, как осколки, по всему миру. <…> Я очень признателен нашим продюсерам во Франции, в Германии, в Латвии, которые сделали возможным фильм на русском языке. Я бесконечно благодарен актерам, большую часть которых я снимал впервые. <…> И конечно, вам, зрителям этого великого зала «Люмьер», который снова нас принял в свои стены. Мы счастливы, что мы вернулись к возможности делать свою работу.

Cannes Film Festival

Cannes Film Festival

Картина рассказывает о директоре компании, готовящейся к масштабным сокращениям, который узнает, что у его жены роман с другим человеком. Главные роли в фильме исполнили Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Варвара Шмыкова и Юрий Завальнюк. Съемки «Минотавра», как рассказывал Звягинцев, проходили в Риге. В интервью он отмечал, что зрители вряд ли узнают в фильме столицу Латвии. «Узнают только обладатели этих локаций, интерьеров. А так зрители не узнают. Потому что мы снимаем картину так будто мы находимся в России. Теперь мы снимаем так», — говорил режиссер.

Предыдущий фильм Андрея Звягинцева — «Нелюбовь» — вышел в 2017 году. Во время пандемии Звягинцев тяжело заболел ковидом и проходил долгую реабилитацию за границей, а после начала полномасштабной войны уже не вернулся в Россию.

хроники 79-го каннского кинофестиваля

Канны-2026. «Фьорд» — судебная драма о румынской семье, которая противостоит норвежской опеке Режиссер Кристиан Мунджиу в ней откровенно занимает консервативную позицию

хроники 79-го каннского кинофестиваля

Канны-2026. «Фьорд» — судебная драма о румынской семье, которая противостоит норвежской опеке Режиссер Кристиан Мунджиу в ней откровенно занимает консервативную позицию