Фемактивистку Дарью Серенко внесли в реестр экстремистов и террористов
Росфинмониторинг включил фемактивистку Дарью Серенко в реестр «экстремистов и террористов», сообщает телеграм-канал, отслеживающий обновления списка.
Имя Серенко добавлено без звездочки, которая обычно обозначает уголовное дело по какой-либо террористической статье. Об уголовном деле против активистки по экстремистской статье, не сообщалось.
Дарья Серенко — фемактивистка, которая организовывала политические перформансы еще до начала полномасштабной российской агрессии. Например, после возвращения Алексея Навального в Россию зимой 2021 года она была одной из организаторок «Цепи солидарности» — акции в поддержку Юлии Навальной и других женщин, арестованных на акциях против его тюремного заключения.
После 24 февраля Серенко стала координаторкой «Феминистского антивоенного сопротивления» — одного из наиболее значимых протестных движений страны. Она была вынуждена уехать из России, где ее объявили «иностранным агентом». В 2024 на Серенко завели уголовное дело о несоблюдении обязанностей «иноагента».