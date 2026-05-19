Фемактивистку Дарью Серенко внесли в реестр экстремистов и террористов

Росфинмониторинг включил фемактивистку Дарью Серенко в реестр «экстремистов и террористов», сообщает телеграм-канал, отслеживающий обновления списка.

Имя Серенко добавлено без звездочки, которая обычно обозначает уголовное дело по какой-либо террористической статье. Об уголовном деле против активистки по экстремистской статье, не сообщалось.

Дарья Серенко — фемактивистка, которая организовывала политические перформансы еще до начала полномасштабной российской агрессии. Например, после возвращения Алексея Навального в Россию зимой 2021 года она была одной из организаторок «Цепи солидарности» — акции в поддержку Юлии Навальной и других женщин, арестованных на акциях против его тюремного заключения.

После 24 февраля Серенко стала координаторкой «Феминистского антивоенного сопротивления» — одного из наиболее значимых протестных движений страны. Она была вынуждена уехать из России, где ее объявили «иностранным агентом». В 2024 на Серенко завели уголовное дело о несоблюдении обязанностей «иноагента».

Читайте и слушайте книгу Дарьи Серенко на «Медузе»

Книга Дарьи Серенко «Я желаю пепла своему дому» — теперь и в аудиоформате Послушайте ее прямо сейчас

Читайте и слушайте книгу Дарьи Серенко на «Медузе»

Книга Дарьи Серенко «Я желаю пепла своему дому» — теперь и в аудиоформате Послушайте ее прямо сейчас