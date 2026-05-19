«Арсенал» стал чемпионом Англии по футболу впервые за 22 года

Футбольный клуб «Арсенал» из Лондона досрочно стал чемпионом Англии после того, как его ближайший соперник, «Манчестер Сити», сыграл вничью с «Борнмутом» в предпоследнем туре чемпионата.

Перед этой игрой «Манчестер Сити» отставал от «Арсенала» в таблице Английской премьер-лиги на пять очков (82 против 77). Однако после 1:1 с «Борнмутом» «Манчестер Сити» с 78 очками уже не сможет догнать «Арсенал» в последнем туре чемпионата.

В сезоне 2025/26 лондонскую команду возглавляет испанский тренер Микель Артета. Этот титул для «Арсенала» 14-й, но в последний раз команда становилась чемпионом Англии 22 года назад — в сезоне 2003/04.

В этом году «Арсенал» также вышел в финал Лиги чемпионов. 30 мая он сыграет на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште с французским «Пари Сен-Жермен».