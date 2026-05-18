Вдовы российских военных, которые не регистрировали брак официально, подали в суд из-за того, что им отказывают в льготах и выплатах

Верховный суд РФ получил первый иск к Федеральному собранию из-за закона, ограничиваюшего права вдов российских военных, которые не оформляли официально брак со своими мужьями, сообщила газета «Коммерсант».

Первый иск к Госдуме и Совету Федерации подала Александра Токарева. Она оспаривает норму, согласно которой партнерши погибших российских военных могут претендовать на льготы и выплаты только в том случае, если у них есть общий ребенок, они вместе жили более трех лет и это подтвердил суд. Иск поступил в Верховный суд в конце апреля, а 8 мая его передали судье.

В иске говорится, что принятые поправки сужают возможности установить, что супруги жили вместе и вели общее хозяйство. До принятия закона, заявила Токарева, «на уровне субъектов РФ представлялось возможным» поддерживать партнерш погибших военных без детей.

Новые же нормы, по мнению заявительницы, нарушают принцип равенства граждан перед законом и не соответствуют Конституции. Она призвала Верховный суд признать утвержденные критерии недействительными и обязать Госдуму внести соответствующие поправки.

Как отмечает «Коммерсант», такие же обращения в суд готовят и другие женщины. Всего в инициативную группу, которая требует изменить закон, вошли более 450 партнерш погибших военных.

Одна из представительниц инициативной группы Ульяна Трохина заявила, что в Верховный суд обратились сознательно, потому что нижестоящие суды отказались удовлетворить требования Александры Токаревой.

«Поэтому приняли решение подать административный иск в Верховный суд. Дальше, безусловно, будет Конституционный. По мере получения отказных решений девочками будем каждый раз обжаловать федеральный закон», — сообщила Трохина.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) считает, что необходимости расширять указанные критерии нет. По ее словам, Госдума принимала меры социальной поддержки детей. Говоря о партнершах погибших военных, она добавила:

Очень много жизненных ситуаций, когда обнаруживается, что гражданских жен несколько. И в данном случае не существует какого-либо нормативного документа, который определял бы, какая гражданская жена имеет приоритетное право на получение социальных гарантий.

Госдума в июле 2025 года приняла закон, согласно которому на выплаты и льготы могут претендовать только те партнерши погибших военных, которые жили с ними не менее трех лет и у которых есть совместные дети. Первоначально планировалось поддержать женщин, которые не заключили с военными официальный брак, но вели общее хозяйство или имеют общих детей.