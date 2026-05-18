В России замедлился рост продаж продуктов в интернете. Потому что интернета часто нет

В России в январе-марте 2026 года замедлился рост онлайн-продаж продовольствия, сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на подсчеты информационно-консалтингового агентства Infoline.

Согласно этим данным, оборот онлайн-торговли продовольствием достиг 482 миллиардов рублей, увеличившись на 23,9% год к году. Это худший квартал как минимум с начала 2023 года: в первом квартале 2025-го продажи выросли на 26,3%, годом ранее — на 55,6%.

В Infoline связали снижение темпов роста онлайн торговли с тем, что растут издержки ретейлеров, а в части регионов России есть перебои со связью.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) тоже считают, что число заказов сокращается из-за отключений мобильного интернета.

В разных регионах России последний год регулярно отключают мобильный интернет. Это также сказывается на доступности связи в целом. Власти объясняют, что ограничивают работу мобильного интернета из-за атак украинских беспилотников. Последние крупные отключения наблюдались в майские праздники.

9 мая в Москве. Мобильный шатдаун Связь отключили на несколько часов. Рассказываем, как это было

