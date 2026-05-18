В Германии арестовали бизнесмена, поставлявшего в Россию товары двойного назначения. Его компания четыре года снабжала предприятия российского ВПК

В городе Любек на севере Германии полиция раскрыла крупный канал поставки в Россию технологий двойного назначения в обход санкций. Об этом пишет издание Politico.

Расследование продолжалось четыре года, в его центре находилась компания Global Trade. До войны она официально торговала с Россией, однако после введения санкций специально стала менять схемы поставок так, чтобы скрыть конечных получателей.

Ключевым российским партнером Global Trade была компания «Коловрат», находящаяся под санкциями США. По версии немецких следователей, «Коловрат» представляет собой центр сети закупок для нужд российской промышленности, в том числе предприятий ВПК.

В числе поставляемых Global Trade товаров были электронные компоненты, измерительное оборудование и механические детали. Грузы отправляли в Россию через третьи страны, в том числе Турцию. Полиция заявила, что руководитель Global Trade, 39-летний Никита З., арестован.

Товары двойного назначения — это товары, которые могут применяться как в гражданском производстве, так и в военных целях — для создания оружия или военной техники. Чаще всего это электронные компоненты, металлы, химикаты, лазеры. Экспорт в Россию товаров двойного назначения из ЕС был запрещен в первые дни войны.