В Екатеринбурге возле дома, в который попал беспилотник, появилось граффити «Game over». Через два дня его закрасили

Сотрудники жилищно-коммунальной службы закрасили граффити с надписью «Game over» возле жилого дома, в который попал беспилотник. Рисунок, изображавший девочку в VR-очках с пультом управления, появился 16 мая.

На следующий день, пишет Itʼs My City, в администрации города заявили, что граффити выглядит «как минимум неуместно» и пообещали «решить вопрос» в ближайшее время. 18 мая граффити закрасили. «Судя по следам на заборе, постер (девочка в VR-очках была напечатана на бумаге) сначала хотели снять вручную, но затем коммунальщики закрасили остатки серой краской», — сообщает издание.

Предположительно, граффити «Game over» было создано арт-группой «Злые». Однако официально об авторстве они не заявляли.

Украинские беспилотники впервые атаковали Екатеринбург 25 апреля. В результате удара был поврежден многоэтажный дом в жилом комплексе «Тринити». По данным властей, за медицинской помощью обратились девять человек, одну пострадавшую госпитализировали.