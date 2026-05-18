Роскосмос рассказал о запуске ракет с рекламой «Кофемании», «Русской медиагруппы» и Олимпийского комитета России

«Роскосмос» с начала 2026 года разместил на своих ракетах шесть рекламных наклеек. Четыре из них — интеграции банка ПСБ, сети «Кофемания», радиохолдинга «Русская медиагруппа» (РМГ) и Олимпийского комитета России.

Еще два размещения — это социальная реклама, которая представляла собой символику к 65-летию полета первого человека в космос, рассказали «Ведомостям» в госкорпорации.

Стоимость рекламных кампаний в «Роскосмосе» раскрывать не стали. Источник в госкорпорации сообщил изданию, что выручка от рекламы составляет несколько сотен миллионов рублей, подчеркнув, что это небольшая доля доходов «Роскосмоса» от коммерческой деятельности.

Стоимость рекламы на ракетах «Роскосмоса», напоминают «Ведомости», определяется по специальной формуле, утвержденной правительством. В ее основе — базовая расчетная единица, которую для размещения устанавливает госкорпорация. На конечную стоимость для коммерческих заказчиков влияют площадь рекламы и внешней поверхности космического объекта, используемой для ее размещения, а также время проведения кампании. Социальная реклама размещается бесплатно.

Что еще происходит в российской космонавтике

США только что облетели Луну и теперь планируют высадку. Скоро туда же отправится и Китай. А что Россия? Где ее место в новой гонке за освоение Луны?

Что еще происходит в российской космонавтике

США только что облетели Луну и теперь планируют высадку. Скоро туда же отправится и Китай. А что Россия? Где ее место в новой гонке за освоение Луны?