Летом россиянам будут доступны прямые перелеты примерно в 30 стран. В СССР при «железном занавесе» было в три раза больше таких направлений
Летом 2026 года россияне смогут улететь без пересадок в 31–32 страны, что на 25% меньше, чем в зимнем расписании авиакомпаний, и в три раза меньше, чем в СССР во время «железного занавеса», сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Точное количество направлений будет зависеть от того, будут ли восстановлены перелеты в Саудовскую Аравию.
Как отмечают в АТОР, организованным туристам интересны не все направления, доступные летом. Так, в Израиль, Иран, Катар, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию с марта 2026-го нельзя продавать пакетные туры. Поездки в Афганистан и Иран и ранее не пользовались популярностью. То есть для массового туризма в июне из России на прямых рейсах будут доступны в лучшем случае полтора десятка стран, говорится в публикации.
Зимой 2025-2026 годов маршрутная сеть с прямыми рейсами из России насчитывала 43 страны, подсчитала аналитическая служба АТОР. К июню часть направлений исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов.
Так, в летнем расписании 2026 года нет рейсов:
- на Кубу и в Венесуэлу из-за топливного и геополитического кризиса;
- в Кувейт и Бахрейн из-за войны на Ближнем Востоке;
- на Шри-Ланку, Филиппины и в Малайзию из Сибири, эти рейсы носят сезонный характер;
- в Алжир прямых перелетов не было с апреля и неизвестно, возобновятся ли они;
- с 13 мая «Аэрофлот» перестал летать на Сейшелы — это происходит каждый год, осенью рейсы обещают вернуть.
АТОР отмечает, что в 1980-х годах «Аэрофлот» выполнял рейсы за рубеж по 80-100 направлениям, причем до распада СССР часть направлений, которые сегодня являются зарубежными, были внутренними.
Прямых рейсов из России в Европу нет с 2022 года, когда страны ЕС закрыли небо для российских самолетов из-за большой войны РФ с Украиной.