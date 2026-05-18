Двум бывшим московским полицейским дали 10 и 13 лет колонии по делу об изнасиловании 17-летней девушки в служебной машине

Коптевский районный суд Москвы приговорил двух бывших сотрудников патрульно-постовой службы к 10 и 13 годам лишения свободы, их признали виновными в изнасиловании 17-летней девушки в служебной машине. Об этом сообщил адвокатский проект «Травмпункт».

Полицейских признали виновными в изнасиловании несовершеннолетней и превышении должностных полномочий. Обвиняемые не признали вину.

По версии следствия, 23 ноября 2024 года двое сотрудников ППС задержали в Тимирязевском парке 17-летнюю девушку и ее знакомого под предлогом проверки на незаконный оборот наркотиков. Через некоторое время молодого человека отпустили, а девушка осталась в служебном автомобиле.

«Травмпункт» сообщает, что полицейские начали оказывать на нее давление — угрожали проблемами, сдачей анализов на наркотики и предлагали «решить» вопрос иными способами. Утверждается, что они потребовали от нее 100 тысяч рублей, чтобы не привлекать к ответственности. Она отказалась платить.

После этого полицейские привезли девушку к отделу полиции по району Коптево, один из них предложил девушке заняться с ним сексом. Сотрудники заехали в аптеку за презервативами и вернулись к Тимирязевскому парку, где один из них изнасиловал девушку в патрульном автомобиле. Следствие утверждает, что второй полицейский находился в это время снаружи.

В конце ноября 2024 года в пресс-службе московского МВД сообщали, что начальник отдела МВД по району Коптево и его заместитель, а также полицейские, обвиняемые в изнасиловании, уволены.