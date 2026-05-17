«Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России по футболу

Футбольный клуб «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, обыграв «Ростов» со счетом 0:1, сообщает «Спортс» 17 мая.

Победа над «Ростовом» позволила клубу из Петербурга вырваться вперед в турнирной таблице, обогнав прошлогоднего чемпиона — «Краснодар», который лидировал большую часть сезона.

На третьем месте в РПЛ оказался московский «Локомотив».

«Зенит» стал чемпионом России в седьмой раз за последние восемь сезонов. До этого клуб выигрывал чемпионаты шесть лет подряд — с 2019-го по 2024 год. В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом, а «Зенит» занял второе место.