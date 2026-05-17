В Воронеже задержали не менее 10 участников дискуссии об урбанистике. Они собирались обсудить, мог ли Воронеж стать вторым Петербургом

Полиция в Воронеже задержала 10-12 участников дискуссии об урбанистике «Говорим о городе», сообщил активист Павел Сычев и издание «7×7». Что именно вменяют задержанным, неизвестно. Их доставили в городской отдел полиции № 6.

Дискуссию собиралось провести «Пространство Политика». В ней хотели участвовать представители двух инициатив, «Я-Гражданин» и «Не политика». Всего ожидалось около 10 участников. Как отметил Сычев, мероприятие было не политическим.

Организаторы встречи ранее выпустили анонс мероприятия. В нем говорилось: «Воронеж — хороший город для жизни? Мог ли Воронеж стать вторым Петербургом? Какие у города есть перспективы для дальнейшего развития?».

Обновление. «Новая газета Европа» сообщила, что задержанных во время дискуссии отпустили из полиции, на них не стали составлять протоколы.